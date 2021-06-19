Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Sezgin Baran Korkmaz nerede, hangi ülkede tutuklandı?
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Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Sezgin Baran Korkmaz nerede, hangi ülkede tutuklandı?

Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Sezgin Baran Korkmaz nerede, hangi ülkede tutuklandı?
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Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı merak edildi. Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklandığı iddia edildi. Peki, Sezgin Baran Korkmaz nerede tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz hangi ülkede tutuklandı? Detaylar haberimizde...

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı. Tutuklamayla ilgili konuşan Korkmaz'ın avukatları tutuklama talebinin ABD'den geldiğini ve yargılamanın Avusturya'da süreceğini bildirdi. Peki, Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı?

SEZGİN BARAN KORKMAZ TUTUKLANDI MI?

Kara para aklama suçlamasıyla ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da ABD'nin talebi doğrultusunda tutuklandı.

Tutuklama olayı hakkında konuşan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, ABD'nin talebi üzerine tutuklanan Korkmaz'ın yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydederek Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ 10 MİLYON EURO İDDİALARI İLE GÜNDEMDE

Sosyal medyada yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın "bir işini çözmek" için kendisinden 10 milyon euro istediği öne sürülmüştü. Ateş iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken özellikle Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, aynı kanalda çalıştığı meslektaşıyla ilgili gündem yaratacak iddialarda bulunmuştu.

Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Sezgin Baran Korkmaz nerede, hangi ülkede tutuklandı?

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucu CEO'sudur.

SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

Şu anda SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.

Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, mali güçlüklerle karşılaşan birçok şirketle çalıştı ve çeşitli açılımlar yaratarak bu alanda uzmanlaşmıştır.

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Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Sezgin Baran Korkmaz nerede, hangi ülkede tutuklandı? - Haberler
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