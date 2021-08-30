Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sezgin Baran Korkmaz'ın hayatı ve biyografisi!

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SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz (d. 7 Kasım 1977, Kars), Türk iş insanı, girişimcidir. SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır.

Sezgin Baran Korkmaz doğum tarihi : 7 Kasım 1977

Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında : 43 yaşında

Sezgin Baran Korkmaz nereli : Kars

Sezgin Baran Korkmaz mesleği ne : İş insanı, girişimci

Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

SBK HOLDİNG NEDİR?

SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir. Şu anda SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır. Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, mali güçlüklerle karşılaşan birçok şirketle çalıştı ve çeşitli açılımlar yaratarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Sezgin Baran Korkmaz, hayırsever kişiliği ile de tanınıyor. Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır.