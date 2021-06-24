Sezgin Baran Korkmaz ikinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına patladı: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır
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Sezgin Baran Korkmaz ikinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına patladı: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır

Sezgin Baran Korkmaz ikinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına patladı: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Avusturya'da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, 19 Haziran'dan beri Viyana'nın sekizinci bölgesindeki ceza mahkemesiyle aynı binada bulunan tutukevinde kalıyor. Avukatı Volkan Dülger aracılığıyla gündemdeki sorulara yanıt veren Korkmaz, ikinci Reza Zarrab olacağı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Bunun çok aşağılıkça bir itham olduğunu söyleyen Korkmaz, "Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alınan iadesi istenen, Türkiye'de de hakkında kara para aklama suçu bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, durumunu "ikinci Reza Zarrab" şeklinde yorumlayanlara sert bir dille tepki gösterdi. Korkmaz, "Bu çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle bir şeyin söz konusu olması mide bulandırıcıdır" dedi.

"TÜM GERÇEKLER ABD'DEKİ YARGILAMADA ORTAYA ÇIKACAK"

ABD'nin yönelttiği kara para aklama suçlamasını reddeden Korkmaz, "Amerika'daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak. Suçsuz olduğum konusunda zerre şüphem yoktur. Kime sorarsanız sorun, biraz hukuk ve finans bilen, yoldan geçen insana bile sorsanız, bu şekilde kara para aklanamayacağını size iki dakikada anlatır. Bendeki her şey açık, kayıtlı ve ortadadır" ifadelerini kullandı.

İSMAİL SAYMAZ'IN SORULARINI AVUKATI ARACILIĞIYLA YANITLADI

Avusturya'da bulunduğu tutukevinden gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Sezgin Baran Korkmaz'ın açıklamaları şöyle:

– Otelde nasıl yakalandınız?

Yabancı ve milyarder bir iş adamı arkadaşımın evinde kalıyordum. Otele kahve içmeye gittik. Kahve içerken yakalandım.

– Sorguda neler soruldu?

Hiçbir sorgu olmadı. İfadem alınmadı. Yalnızca hangi nedenle yakalandığımı söylediler.

– Türkiye'de rüşvet verdiğiniz emniyet müdürü, bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladığınız iddiası doğru mu?

Ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır.

– Tutukluluk ve sağlık koşullarınız nasıl?

Sorunum yoktur. Tutuklulukta olabilecek kadar iyiyim. İki genç yabancı arkadaşla kalıyorum. Sakin ve sessizler.

– ABD'de vergi dolandırıcılığıyla elde edilen geliri Türkiye'de aklamakla suçlanıyorsunuz. Bu suçlamaya ilişkin savunmanız nedir?

Asla böyle bir şey söz konusu değil. Paranın bana kredi olarak geldiği sözleşmelerle ortadadır. Para gelirken tüm denetimlerden geçti. Tüm uluslararası finans programlarında denetlenip öyle hesabıma girdi. Para bana geldiği zaman Jacop Kingston, Türkiye'de banka lisansı alacak kadar temizdi. Kendisine Utah Valisi ve Senatosu, Türkiye'de iş yapması için referans mektubu vermiştir. Amerika ve Türkiye'nin güvendiği bir adama ben nasıl güvenmeyeyim?

– İkinci Reza Zarrap olacağınız konuşuluyor.

Bu çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle şey söz konusu olması mide bulandırıcıdır.

– Hem ABD, hem Türkiye tarafından iadeniz isteniyor. Hangi ülkede yargılanmak istiyorsunuz?

Bir irade göstermem söz konusu değil. Hukuki bir süreç. Tabii ki ben ülkeme gelmek istiyorum.

– ABD tarafından aranmadığınızı söylüyordunuz. Fakat şimdi ABD'nin kararıyla yakalandınız. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

Amerika'daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak. Suçsuz olduğum konusunda zerre şüphem yoktur. Kime sorarsanız sorun, biraz hukuk ve finans bilen, yoldan geçen insana bile sorsanız, bu şekilde kara para aklanamayacağını size iki dakikada anlatır. Bendeki her şey açık, kayıtlı ve ortadadır.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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