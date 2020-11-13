Sezen Aksu Ünzile şarkı sözleri | Kırmızı Oda Ünzile şarkısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sezen Aksu Ünzile şarkı sözleri | Kırmızı Oda Ünzile şarkısı

13.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:30
Sezen Aksu Ünzile şarkı sözleri | Kırmızı Oda Ünzile şarkısı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sezen Aksu'nun pek çok şarkısı vardır. Sezen Aksu hem şarkı sözleri yazmıştır hem de pek çok şarkıyı seslendirmiştir. Duayen sanatçılardan Sezen Aksu'nun Ünzile adlı şarkısının sözleri haberimizde. Ünzile kimin şarkısı? Ünizle sözlerini kim yazdı?

Sezen Aksu'dan duymaya alışık olduğumuz Ünzile adlı şarkıyı pek çok sanatçı seslendirmiştir. Peki, Ünzile şarkı sözleri nelerdir? Ünzile kimin şarkısı? Ünizle sözlerini kim yazdı?

SEZEN AKSU ÜNZİLE ŞARKI SÖZLERİ

[1. Bölüm]

Ünzile insan dölü

On kardeş, beşi ölü

Büyüdükçe un ufak

Ve gelirde görücü

İnci gibi dişi

Görücü bilir işi

Söğüdüm ağlar gider

Olur hatun kişi

[Bridge]

Varmadan sekizine

Ergin oldu Ünzile

Hem çocuk hem de kadın

On ikisinde ana

Bir gül gibi al ve narin

Bir su gibi saydam ve sakin

Susar kadın Ünzile

[Nakarat](x2)

Yağmuru kim döküyor?

Ünzile kaç koyun ediyor?

Dayaktan uslanalı

Hiçbir şey sormuyor

[2. Bölüm]

Korkar durur, gitmez

Köyün en son çitine

İnanır o sınırda dünyanın bittiğine

Ünzile insan dölü

Bilinmezlere gebe

Sırların mihnetini

Yükleyip de beline

[Bridge]

Varmadan sekizine

Ergin oldu Ünzile

Hem çocuk hem de kadın

On ikisinde ana

Bir gül gibi al ve narin

Bir su gibi saydam ve sakin

Susar kadın Ünzile

[Nakarat](x4)

Yağmuru kim döküyor?

Ünzile kaç koyun ediyor?

Dayaktan uslanalı

Hiçbir şey sormuyor

ÜNZİLE ŞARKISI KİMİN?

Sözleri Aysel Gürel, müziği Onno Tunç'a ait, Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Ünzile' şarkısını hatırlattı. Parçada, beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılıyor. Şarkının bir bölümünde, "Ünzile kaç koyun ediyor" diye soruluyor.

İlgili Haberler

Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!
Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!
Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!
Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!
Kırmızı Oda yeni bölümüne kimler katıldı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda nerede çekiliyor?
Kırmızı Oda yeni bölümüne kimler katıldı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda nerede çekiliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Berat Albayrak Vladimir Putin Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Şener Şen Didem Soydan Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sezen Aksu Ünzile şarkı sözleri | Kırmızı Oda Ünzile şarkısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 23:31:02. #1.15#
title