Sezen Aksu Ünzile şarkı sözleri | Kırmızı Oda Ünzile şarkısı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sezen Aksu'nun pek çok şarkısı vardır. Sezen Aksu hem şarkı sözleri yazmıştır hem de pek çok şarkıyı seslendirmiştir. Duayen sanatçılardan Sezen Aksu'nun Ünzile adlı şarkısının sözleri haberimizde. Ünzile kimin şarkısı? Ünizle sözlerini kim yazdı?

Sezen Aksu'dan duymaya alışık olduğumuz Ünzile adlı şarkıyı pek çok sanatçı seslendirmiştir. Peki, Ünzile şarkı sözleri nelerdir? Ünzile kimin şarkısı? Ünizle sözlerini kim yazdı?

SEZEN AKSU ÜNZİLE ŞARKI SÖZLERİ

[1. Bölüm]

Ünzile insan dölü

On kardeş, beşi ölü

Büyüdükçe un ufak

Ve gelirde görücü

İnci gibi dişi

Görücü bilir işi

Söğüdüm ağlar gider

Olur hatun kişi

[Bridge]

Varmadan sekizine

Ergin oldu Ünzile

Hem çocuk hem de kadın

On ikisinde ana

Bir gül gibi al ve narin

Bir su gibi saydam ve sakin

Susar kadın Ünzile

[Nakarat](x2)

Yağmuru kim döküyor?

Ünzile kaç koyun ediyor?

Dayaktan uslanalı

Hiçbir şey sormuyor

[2. Bölüm]

Korkar durur, gitmez

Köyün en son çitine

İnanır o sınırda dünyanın bittiğine

Ünzile insan dölü

Bilinmezlere gebe

Sırların mihnetini

Yükleyip de beline

[Bridge]

Varmadan sekizine

Ergin oldu Ünzile

Hem çocuk hem de kadın

On ikisinde ana

Bir gül gibi al ve narin

Bir su gibi saydam ve sakin

Susar kadın Ünzile

[Nakarat](x4)

Yağmuru kim döküyor?

Ünzile kaç koyun ediyor?

Dayaktan uslanalı

Hiçbir şey sormuyor

ÜNZİLE ŞARKISI KİMİN?

Sözleri Aysel Gürel, müziği Onno Tunç'a ait, Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Ünzile' şarkısını hatırlattı. Parçada, beş kardeş olan 'Ünzile' adlı kızın koyun karşılığı 8'inde evlendirilmesi, 12'sinde anne olması anlatılıyor. Şarkının bir bölümünde, "Ünzile kaç koyun ediyor" diye soruluyor.