Sezen Aksu - Onursuz Olabilir Aşk şarkı sözleri! 'Onursuz Olabilir Aşk' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Onursuz Olabilir Aşk' 16 Temmuz bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 140 bin izlenme ve 12 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Onursuz Olabilir Aşk sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Onursuz Olabilir Aşk şarkı sözleri nedir?

Sezen Aksu - Onursuz Olabilir Aşk şarkı sözleri nelerdir? Onursuz Olabilir Aşk sözleri nedir? Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEZEN AKSU - ONURSUZ OLABİLİR AŞK ŞARKI SÖZLERİ

Sevgilim, sen benden bıktın mı?

Çoktan o kanaldan çıktın mı?

Boşuna mı çırpınıyorum, hem de küçük düşerek?

Söyle çekinme, seni çok sıktım mı?

*****

Aşkıyla boğabilir insan, doğrudur

Kendi bezdirir kendi soldurur

Ne zamanki kesersin her türlü irtibatı

Zulüm de sırayla kolay intibakı

*****

Zoruma gidiyor ne yalan söyleyeyim, çok acı

Fena halde koyuyor istenmemek insana

Açtım kapılarımı sonuna kadar isteyerek

Üstelik itirafım gurur veriyor bana

*****

Sevindirir mi seni perişanlığım?

Kendini iyi hisseder misin?

Artık cezasını da verirsin muhakkak

Kar küresi gibi saydamlığımın

*****

'Yeter ki onursuz olmasın aşk' diye saydırıyordum

Dillerim kopaydı benim kutsalım sensin

Büyük konuştum, yerlerde sürünüyorum

Evvelimden gitsen de ahirim sensin

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Temmuz 2021 tarihinde yüklenen Onursuz Olabilir Aşk şarkısı şuana kadar toplamda 146 bin izlenme ve 12 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: İlker Bayraktar