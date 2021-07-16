Sezen Aksu - Onursuz Olabilir Aşk şarkı sözleri! 'Onursuz Olabilir Aşk' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Onursuz Olabilir Aşk' 16 Temmuz bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 140 bin izlenme ve 12 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Onursuz Olabilir Aşk sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Onursuz Olabilir Aşk şarkı sözleri nedir?
Sezen Aksu - Onursuz Olabilir Aşk şarkı sözleri nelerdir? Onursuz Olabilir Aşk sözleri nedir? Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEZEN AKSU - ONURSUZ OLABİLİR AŞK ŞARKI SÖZLERİ
Sevgilim, sen benden bıktın mı?
Çoktan o kanaldan çıktın mı?
Boşuna mı çırpınıyorum, hem de küçük düşerek?
Söyle çekinme, seni çok sıktım mı?
*****
Aşkıyla boğabilir insan, doğrudur
Kendi bezdirir kendi soldurur
Ne zamanki kesersin her türlü irtibatı
Zulüm de sırayla kolay intibakı
*****
Zoruma gidiyor ne yalan söyleyeyim, çok acı
Fena halde koyuyor istenmemek insana
Açtım kapılarımı sonuna kadar isteyerek
Üstelik itirafım gurur veriyor bana
*****
Sevindirir mi seni perişanlığım?
Kendini iyi hisseder misin?
Artık cezasını da verirsin muhakkak
Kar küresi gibi saydamlığımın
*****
'Yeter ki onursuz olmasın aşk' diye saydırıyordum
Dillerim kopaydı benim kutsalım sensin
Büyük konuştum, yerlerde sürünüyorum
Evvelimden gitsen de ahirim sensin
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
16 Temmuz 2021 tarihinde yüklenen Onursuz Olabilir Aşk şarkısı şuana kadar toplamda 146 bin izlenme ve 12 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz & Müzik: Sezen Aksu
Düzenleme: İlker Bayraktar