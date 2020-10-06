Sezen Aksu - Kendimce sözleri | Sezen Aksu şarkıları, şarkı sözleri nelerdir?
Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan başarılarıyla dikkat çeken Sezen Aksu, demo parçalarını yayınlamaya devam ediyor. Son günlerde en çok dinlenen şarkılardan biri olan Kendimce sözleri haberimizde. Sezen Aksu - Kendimce sözleri nelerdir? Sezen Aksu şarkıları, şarkı sözleri nelerdir?
Türk müziğinin sevilen seslerinden olan Sezen Aksu, demo parçalarını yayınlamaya devam ediyor. Sezen Aksu - Kendimce sözleri nelerdir? Sezen Aksu şarkıları, şarkı sözleri nelerdir?
SEZEN AKSU KENDİMCE SÖZLERİ
Ne sende suç var inan ne de bende
Ne kadar çok utanç birikmiş içerde
Ne zor yüklenen rolleri reddetmek
Muhtemelen delirmişiz daha ana rahminde
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
Ben seni sevdim inan kendimce
Tartamam ne kadarı gerçek, ne kadarı sahte
Ama bildiğim canım yanıyor
Sığınacak tek yer kendinsin, yani yine iner perde
Nasıl tuzağa düşmüşüz
Oyuna gelmişiz meğer
Zamanı ziyan etmişiz
Bu kaybın adı mı kader?
SEZEN AKSU ALBÜMLERİ
Biraz Pop Biraz Sezen - 2017
Öptüm - 2011
Yürüyorum Düş Bahçeleri`nde... - 2009
Deniz Yıldızı - 2008
Kardelen - 2005
Bahane - 2005
Yaz Bitmeden - 2003
Deliveren - 2000
Adı Bende Saklı - 1998
Düğün ve Cenaze - 1997
Düş Bahçeleri - 1996
Işık Doğudan Yükselir - 1995
Deli Kızın Türküsü - 1993
Gülümse - 1991
Sezen Aksu Söylüyor - 1989
Sezen Aksu`88 - 1988
Git - 1986
Sen Ağlama - 1984
Firuze - 1982
Ağlamak Güzeldir - 1981
Sevgilerimle - 1980
Serçe - 1978
Allahaısmarladık - 1977
SEZEN AKSU EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARI
Masum Değiliz
Sen Ağlama
Hos Geldin
İstanbul İstanbul Olalı
Tükeneceğiz
Devlerin Aşkı
Belalım
Git
Keskin Bıçak
SEZEN AKSU SÖZLERİ
''Dalda muhabbette kumrular, bana ayrılığı sordular. Dedim afet, yangın, dedim kar. Dedim adet aşkı vururlar.''
''Korktuk evet cezalanmaktan ki vazgeçtik sevdalanmaktan.''
''Aşk koruyabilir bir tek, kaldıysa eğer hâlâ masumiyetimizi.'
''Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var.''
''Bazı şeyler var ki söylenmiyor, biz seninle sözleri susarak aştık.''
''Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar.''
''Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var.''
''Düşündüm ki dünyaya gelirken de tektim.''
''Düşlerle gerçekler ayrı ayrı yaşar.''
''Kendini seçemiyorsun, bırakıp kaçamıyorsun. Yazmadığın bir hikayede, uzun ya da kısa vadede az biraz keşfediyorsun.''
''Ağlamak, şu gelip geçici dünyada her şeye rağmen var olmak demek.''
''Sen aklı, ben ise aşkı seçtim.''
''Aşk sinsidir, usulca yaklaşır.''
''Onların kendi hikayeleri yok, onlar sadece seyirci dünyada. Aşksız, yaşsız, hasarsız bir diyarda.''
''Yıllar birer birer eskiyerek değiştiler. Oysa bir zamanlar çocuk gibi mahsun ve gençtiler.''
''Her gün bir şey daha biter, giderek acı vermez biten şeyler.''
''Her insan biraz romandır, kahramandır, biraz yalandır.''
''Kalbini bozmayan, bozar aklını.''