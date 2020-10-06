Sezen Aksu - Kendimce sözleri | Sezen Aksu şarkıları, şarkı sözleri nelerdir?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan başarılarıyla dikkat çeken Sezen Aksu, demo parçalarını yayınlamaya devam ediyor. Son günlerde en çok dinlenen şarkılardan biri olan Kendimce sözleri haberimizde. Sezen Aksu - Kendimce sözleri nelerdir? Sezen Aksu şarkıları, şarkı sözleri nelerdir?

Türk müziğinin sevilen seslerinden olan Sezen Aksu, demo parçalarını yayınlamaya devam ediyor. Sezen Aksu - Kendimce sözleri nelerdir? Sezen Aksu şarkıları, şarkı sözleri nelerdir?

SEZEN AKSU KENDİMCE SÖZLERİ

Ne sende suç var inan ne de bende

Ne kadar çok utanç birikmiş içerde

Ne zor yüklenen rolleri reddetmek

Muhtemelen delirmişiz daha ana rahminde

Kimse kimseyi çözemez

O kadar derine inemez

Ya karşılaşırsa kendiyle

O kazıyı göze alamaz

Ben seni sevdim inan kendimce

Tartamam ne kadarı gerçek, ne kadarı sahte

Ama bildiğim canım yanıyor

Sığınacak tek yer kendinsin, yani yine iner perde

Nasıl tuzağa düşmüşüz

Oyuna gelmişiz meğer

Zamanı ziyan etmişiz

Bu kaybın adı mı kader?

SEZEN AKSU ALBÜMLERİ

Biraz Pop Biraz Sezen - 2017

Öptüm - 2011

Yürüyorum Düş Bahçeleri`nde... - 2009

Deniz Yıldızı - 2008

Kardelen - 2005

Bahane - 2005

Yaz Bitmeden - 2003

Deliveren - 2000

Adı Bende Saklı - 1998

Düğün ve Cenaze - 1997

Düş Bahçeleri - 1996

Işık Doğudan Yükselir - 1995

Deli Kızın Türküsü - 1993

Gülümse - 1991

Sezen Aksu Söylüyor - 1989

Sezen Aksu`88 - 1988

Git - 1986

Sen Ağlama - 1984

Firuze - 1982

Ağlamak Güzeldir - 1981

Sevgilerimle - 1980

Serçe - 1978

Allahaısmarladık - 1977

SEZEN AKSU EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARI

Masum Değiliz

Sen Ağlama

Hos Geldin

İstanbul İstanbul Olalı

Tükeneceğiz

Devlerin Aşkı

Belalım

Git

Keskin Bıçak

SEZEN AKSU SÖZLERİ

''Dalda muhabbette kumrular, bana ayrılığı sordular. Dedim afet, yangın, dedim kar. Dedim adet aşkı vururlar.''

''Korktuk evet cezalanmaktan ki vazgeçtik sevdalanmaktan.''

''Aşk koruyabilir bir tek, kaldıysa eğer hâlâ masumiyetimizi.'

''Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var.''

''Bazı şeyler var ki söylenmiyor, biz seninle sözleri susarak aştık.''

''Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar.''

''Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var.''

''Düşündüm ki dünyaya gelirken de tektim.''

''Düşlerle gerçekler ayrı ayrı yaşar.''

''Kendini seçemiyorsun, bırakıp kaçamıyorsun. Yazmadığın bir hikayede, uzun ya da kısa vadede az biraz keşfediyorsun.''

''Ağlamak, şu gelip geçici dünyada her şeye rağmen var olmak demek.''

''Sen aklı, ben ise aşkı seçtim.''

''Aşk sinsidir, usulca yaklaşır.''

''Onların kendi hikayeleri yok, onlar sadece seyirci dünyada. Aşksız, yaşsız, hasarsız bir diyarda.''

''Yıllar birer birer eskiyerek değiştiler. Oysa bir zamanlar çocuk gibi mahsun ve gençtiler.''

''Her gün bir şey daha biter, giderek acı vermez biten şeyler.''

''Her insan biraz romandır, kahramandır, biraz yalandır.''

''Kalbini bozmayan, bozar aklını.''