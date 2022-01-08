Sezai Karakoç ne zaman öldü? Sezai Karakoç neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?

Sezai Karakoç ne zaman öldü? sorusunun yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Gelen son dakika haberine göre; şair, yazar, siyasetçi Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, sosyal medya hesabından Sezai Karakoç için taziye mesajı yayınladı.

SEZAİ KARAKOÇ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu. Bu açıklama 16 Kasım 2021 tarihinde yapıldı.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

SEZAİ KARAKOÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Sezai Karakoç ile ilgili açıklama yapıldı. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un 88 yaşında vefat ettiği açıklandı. İlk şiir kitabı Körfez 1959'da yayımlanan Karakoç, 1960 baharında bir siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi olarak nitelediği Diriliş'i çıkarmaya başladı. Usta kalemin Mona Roza şiiri 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri Rüzgâr Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıkmıştı.

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