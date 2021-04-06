Sezai Bacaksız kimdir?

Sezai Bacaksız ismi, ortağı olan Nihat Özdemir ile kurdukları Limak Holding'ten biliniyor. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen Sezai Bacaksız'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Sezai Bacaksız kimdir? Sezai Bacaksızın hayatı, kariyeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezai Bacaksız ismi, ortağı olan Nihat Özdemir ile kurdukları Limak Holding'ten biliniyor. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen Sezai Bacaksız'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Sezai Bacaksız kimdir? Sezai Bacaksızın hayatı, kariyeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEZAİ BACAKSIZ KİMDİR?

Sezai Bacaksız, 1950 yılında doğmuştur.

1967 yılında Ankara'ya gelerek üniversiteye başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Mezun olduktan sonra da aynı okuldan arkadaşı Nihat Özdemir ile beraber asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladılar. Sonra da Birlikte 1973-1975 yıllarında Ege Üniversitesi'ne gidip birlikte Endüstri Bölümünde master yapıp asistanlığa devam etti. O yıllarda birlikte Limak Holding'in temelini kurmuşlardır.

Sezai Bacaksız , Limak Holding'in Nihat Özdemir ile kurucu ortağıdır. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye'nin önde gelen resmi ve özel kuruluşlarının Baraj, Sulama Tesisleri, Boru Hatları, Arıtma Tesisleri, Yollar ve Anahtar Teslimi Fabrika işlerini zamanından önce üstün kalite ile tamamlamış ve artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir.

LİMAK'ın faaliyet alanını sadece inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, Enerji, Turizm, Çimento ve Gıda sektörlerine de taşımıştır.

İnşaat sektöründen başlayıp liman ve havalimanı işletmeciliği, çimento, enerji ve turizm sektörlerinde büyümeyi başardılar.

Antalya, Ankara ve İstanbul'daki otellerinin toplam değeri 716 milyon lira civarında. 2015'e kadar 250 milyon dolar yatırım yaparak orta doğu ve New York'a açılacaklar.

Sezai Bacaksız, Forbes'ın "En zengin 100 Türk" 2013 listesinde 1.2 milyar dolar servetiyle 29. sırada yer aldı.

Sezai Bacaksız 9 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Sezai Bacaksız, evlidir. Serhan ve Serdar adlarında iki oğlu vardır.

Limak Şirketler Grubu; 1995'te turizm, 1997'de enerji, 2000'de çimento sektörlerine girdi.

2008 yılında havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı yıl Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri'ni açarak gıda sektöründe yeni bebilir büyüme stratejisiyle ön sıralarda yer almayı hedefledi.

Enerji üretiminin yanına 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı'yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

Limak Holding'in Dönüm Noktaları :

1976 – Limak İnşaat kuruldu.

1981 – Limsan İnşaat kuruldu.

1995 – Turizm Sektörüne giriş. Arcadia Hotel hizmete girdi.

1997 – Enerji sektörüne giriş.

1998 – Limra Hotel hizmete girdi.

2000 – Limak Holding kuruldu.

2000 – Çimento sektörüne giriş. Siiirt Kurtalan Çimento satın alındı.

2001 – Çal HES üretimine başladı.

2002 – Limak Atlantis Hotel hizmete girdi.

2003 – Pamuk HES serbest üretici olarak elektrik üretmeye başladı.

2003 – Özelleştirme: Limak, Nurol, Özaltın, Tütsab konsorsiyumu Tekel'in alkollü içecekler bölümü satın aldı.

2004 – Mey İçki A.Ş. kuruldu.

2005 – Seyrantepe HES yatırımı başladı.

2006 – Gaziantep Çimento Fabrikası satın alındı.

2006 – Ergani Çimento Fabrikası satın alındı.

2006 – Mey İçki A.Ş.'deki hisselerin tamamı TPG'ye satıldı.

2006 – Havacılık Sektörüne giriş. Limak Havacılık kuruldu.

2006 – Limak Ambassadore Otel hizmete girdi.

2006 – Limak Lara Otel hizmete girdi.

2007 – Şanlıurfa Çimento Fabrikası satın alındı.

2008 – İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. kuruldu.

2008 – Seyrantepe HES üretime başladı.

2008 – Bitlis Çimento Tesisi hizmete girdi.

2008 – Limak-GMR-Malaysia Airports konsorsiyumu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nı devraldı. <

2008 – Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri hizmete girdi.

2009 – İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni dış hatlar terminali hizmete girdi.

2009 – Mardin Çimento Fabrikası üretime başladı.

2009 – Uzunçayır Barajı ve HES üretime başladı.

2010 – UEDAŞ ve ÇEDAŞ ile Elektrik Dağıtım Sektörüne giriş.

2010 – Yalova Termal Butik Otel hizmete girdi.

2011 – Limak Eurasia Hotel hizmete girdi.

2011 – Limak-GMR OGG, Kahire Uluslararası Havalimanı Terminal 2 projesi ihalesini kazandı.

2011 – Set Çimento Limak Çimento Grubuna katıldı.

2011 – Alkumru Barajı ve HES devreye girdi.

2011 – Limak, Priştina Havalimanı'nı devraldı.

2011 – İskenderun Limanı Limak'a devredildi.

2012 – Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi özelleştirme ihalesini Limak-Çalık ortaklığı kazandı.

2012 – Akdeniz Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalesini Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu kazandı.

2012 – Boğaziçi Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalesini Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu kazandı.

2013 – Ege Çimento, Limak Çimento Grubu'na katıldı.

2013 – Boğaziçi EDAŞ Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu tarafından devralındı.

2013 – Akdeniz EDAŞ Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu tarafından devralındı.

2013 – Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi Limak-Çalık ortaklığı tarafından devralındı.

2013 – İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini Limak'ın dahil olduğu OGG kazandı ve Uygulama Sözleşmesi imzalandı.

2013 – Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali özelleştirme ihalesi kazanılarak, Limak tarafından devralındı.

2013 – Priştina Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası hizmete girdi.

2013 – Kirazlık Regülatörü ve HES işletmeye alındı.

2013 – Tatar Barajı ve HES işletmeye alındı.

2013 – Ankara Hızlı Tren Garı projesi başladı.

2014 – Limak Çimento, Fildişi Sahili'nde yeni tesis kurmak üzere Afrikbat ile yatırım anlaşması imzaladı. Mozambik'te yatırım çalışmalarını başlattı.

2014 – Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri Limak-IC İçtaş Ortaklığı tarafından devralındı.

2014 – Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin yüzde 25'i için InfraMed ile ortaklık anlaşması imzalandı.