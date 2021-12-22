Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle Ümraniye'deki özel bir hastanede geçen pazartesi yaşamını yitirdi. Sezai Aydın için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Aydın'ın yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı. Sezai Aydın, öğle vakti Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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