Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören - Haberler
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Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KALP rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.

AYDIN (DHA) - KALP rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle Ümraniye'deki özel bir hastanede geçen pazartesi yaşamını yitirdi. Sezai Aydın için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Aydın'ın yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı. Sezai Aydın, öğle vakti Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.


- İstanbul
Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Sezai Aydın için Üsküdar'da tiyatro sahnesinde tören

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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