Seyyar tatlı aracında tüp parlaması: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyyar tatlı satışı yapılan kamyonette tüp parlaması meydana geldi. Kamyonetten yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Dinar ilçesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyyar tatlı satışı yapan 42 E 3183 plakalı kamyonette akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Bir anda kamyonetin tamamını saran yangında araç içerisinde bulunan mutfak parladı. Parlamanın etkisi ile yangın kısa sürede büyürken, alevler ise ilçenin bir noktasından görüldü. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olayda yaralanan Mehmet T. isimli şahıs yaralanırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet T. ardından Isparta'daki bir başka hastaneye sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürülürken, olayın ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR