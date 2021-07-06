Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, bir seyyar satıcının tezgahında ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli 6 bin 870 hap ele geçirildi.

KOCAELİ'de, bir seyyar satıcının tezgahında ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli 6 bin 870 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te bir seyyar satıcının tezgahındaki hapların cinsel içerikli ve gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine seyyar satıcının evinde de arama yapıldı. Şüphelinin tezgahında ve evinde bulunan 6 bin 870 hapa el konuldu. Seyyar satıcı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş İbrahim Selim Sertab Erener
Spor Erol Bulut Salih Uçan Burak Elmas Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:40:30. #1.16#

title