Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti

21.10.2019 15:03

Kayseri Üniversitesi'nin merkez kampüsünden sonra en büyük kampüsü olma özelliğine sahip olan Develi Seyrani Kampüsü'nde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti.



2007 yılından itibaren Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu çatısı altında Bilgisayar Teknolojileri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinde eğitim verilmesinin yanı sıra Beşeri Bilimler Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesinin de eğitim hayatına başlamasıyla Develi'de hem lisans hem de önlisans programlarında eğitime başlanmış oldu. Bin 398 Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, 72 İslami İlimler ve 42 Sağlık Yönetimi öğrenci kapasitesiyle eğitim veren Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçmiş oldu.



Kendisini makamında ziyaret eden Hüseyin Şahin MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Delice ve beraberindeki heyetle Develi'deki yüksek öğrenim üzerine istişarelerde bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Beşeri Bilimler ve İslami İlimler Fakültelerimizin de gelmesiyle kampüsteki öğrenci sayımızın artması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İnşallah Develi Belediyesi olarak bizler öğrencilerimizin rahatlığı ve eğitimin kalitesini artırmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Eğitim kalitesini artırarak Develimizin daha çok tercih edilir olması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA