Seyrani Kampüsü Sosyal Tesis Çalışmaları devam ediyor

Kayseri Üniversitesi'nin merkez kampüs dışında en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü içerisinde Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilik tarafından öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirecekleri sosyal tesisin yapım çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Üniversitesi'nin merkez kampüs dışında en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü içerisinde Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilik tarafından öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirecekleri sosyal tesisin yapım çalışmaları devam ediyor.

İçerisinde okuma salonları, oyun alanları, kafeterya ve mescit olacak sosyal tesisin Seyrani Kampüsü için büyük bir kazanım olacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Yeni bölümlerin açılarak öğrenci nüfusunun her geçen yıl daha da arttığı Seyrani Kampüsümüz için büyük bir ihtiyaç olan sosyal tesisimizin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Seyrani Kampüsümüze yakışır bir şekilde, öğrencilerimizin nezih bir ortamda vakit geçirecekleri sosyal tesisin yapımına büyük katkı sağlayan Öksüt Madencilik'e teşekkür ediyor, yapılacak tesisin şimdiden kampüsümüze ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı