Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi Bodrum'da!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi Bodrum'da!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi Bodrum'da!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da kiraladıkları lüks yatta tatil yapan Şeyma Subaşı gün boyu elinden düşürmediği "Chakra Healing" adlı yoga ve meditasyon kitabıyla objektife takıldı.

Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da kiraladıkları lüks yatta tatil yapan Şeyma Subaşı gün boyu elinden düşürmediği "Chakra Healing" adlı yoga ve meditasyon kitabıyla objektife takıldı.

Aylardır İbiza'da yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye döndü. Subaşı, kısa bir süre önce barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a gitti.

GÜN BOYU ELİNDEN DÜŞMEDİ

Alsaloussi'nin haftalığına 150 bin Euro ödediği mega yatla çift, Gümbet'te görüntülendi. Teknenin arka kısmında kitap okuyan Subaşı, Alsaloussi'nin personele jakuziyi doldurtmasının ardından kitap keyfine jakuzide devam etti.

Çalışanlardan fotoğraflarını da çekmesini rica eden Subaşı, daha sonra bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Alsaloussi de kitap okuyan sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

Akupunktur uzmanı ve yazar Margarita Alcantara'nın kitabı, vücudun 7 çakrasının kusursuz bir dengeyle çalışması için yapılması gereken bilgilere yer veriyor.

Kitap okuyan Şeyma Subaşı'nın yanına gelen Mohammed Alsaloussi onu öpücük yağmuruna tuttu.

Kaynak: Hürriyet

Yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu
Yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu
Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın
Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Haluk Levent Diana Spencer Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Metin Oktay Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi Bodrum'da! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:46:37. #1.16#

title