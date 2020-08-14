Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma'nın "Yalnız sen" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ve magazin gündeminde sürekli yer almayı başaran Şeyma Subaşı, tatiline İzmir Alaçatı'da devam ediyor. Tatilden karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Şeyma Subaşı, son olarak süper mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın "Yalnız sen" notuyla yaptığı paylaşıma 61 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye kısmından da üstsüz güneşlendiği anlara ilişkin videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.