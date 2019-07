Şeyma Subaşı, paylaştığı not ile yine adından söz ettirdi: Şapşal bir kızım

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki notla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"KOMİK VE ŞAPSAL BİR KIZIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa, "Nerede kalmıştım? Ah 'you can't make everyone happy you are not pizza or avocadoor nutella. Kabul edin komik ve şapsal bir kızım Ve beni çok seviyorsunuz." notunu ekledi.

"SENİ SEVİYORUZ"

Şeyma Subaşı'nın takipçileri paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın bazı takipçileri paylaşımı beğenirken bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Evet seni çok seviyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadar kendini beğenen bir insan daha görmedim." ifadelerini kullandı.