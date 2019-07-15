Şeyma Subaşı, paylaştığı not ile yine adından söz ettirdi: Şapşal bir kızım
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaştığı not ile çok konuşuldu.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki notla yine adından söz ettirmeyi başardı.
"KOMİK VE ŞAPSAL BİR KIZIM"
Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa, "Nerede kalmıştım? Ah 'you can't make everyone happy you are not pizza or avocadoor nutella. Kabul edin komik ve şapsal bir kızım Ve beni çok seviyorsunuz." notunu ekledi.
"SENİ SEVİYORUZ"
Şeyma Subaşı'nın takipçileri paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın bazı takipçileri paylaşımı beğenirken bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Evet seni çok seviyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadar kendini beğenen bir insan daha görmedim." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (25)
-
tamam ben uyarırım artık bendeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sevgili Acun bey, lütfen bu bayanı tekrar nikahına al . Kardeşim , bu kadın başımıza bela oldu . Her gün bu kadının yüzünü görmeye mecbur muyuz ? Ne olur geri al da biz de rahat edelim (!)Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
-
Herşey olmuşsunda insan olamamişsinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Herkesde olmasi gereken deep ve haya Keske birazcikta Sen olsaydi Unutma anne oldugunuCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
hiç evlenmemiş ğençlerimize ğenç kız denir sen anne olmuşsun ne kızı kocaman bir kadınsın artık şeymaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Seni hiç Sevmedim Sevmeyi de düşünmüyorum. Sevilecek Bi Tarafın yok Çünkü Sevimsizin Tekisin. . Ayrıca Seni de Her gün haber niteliğinde burada görmekten sıkıldım. .Cevap Yaz 27 21 Yayından Kaldır
-
AY BENİMDE SENİN GİBİ EZİKLERİN SEVMEMESİ PEK UMRUMDAYDI.37 8 Yayından Kaldır
-
TÜM TÜRKİYE''DEN ÖZÜR DİLİYORUM BAŞINIZA BEN BELA ETTİM BUNU. .Cevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
-
tamam ben uyarırım artık bendeYayından Kaldır
-
What??1 Yayından Kaldır
Son Dakika Haberleri