Şeyma Subaşı, paylaştığı not ile yine adından söz ettirdi: Şapşal bir kızım

Şeyma Subaşı, paylaştığı not ile yine adından söz ettirdi: Şapşal bir kızım

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaştığı not ile çok konuşuldu.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki notla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"KOMİK VE ŞAPSAL BİR KIZIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa, "Nerede kalmıştım? Ah 'you can't make everyone happy you are not pizza or avocadoor nutella. Kabul edin komik ve şapsal bir kızım Ve beni çok seviyorsunuz." notunu ekledi.

"SENİ SEVİYORUZ"

Şeyma Subaşı'nın takipçileri paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın bazı takipçileri paylaşımı beğenirken bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Evet seni çok seviyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadar kendini beğenen bir insan daha görmedim." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (25)

  • TENEKE ADAM:
    Sevgili Acun bey, lütfen bu bayanı tekrar nikahına al . Kardeşim , bu kadın başımıza bela oldu . Her gün bu kadının yüzünü görmeye mecbur muyuz ? Ne olur geri al da biz de rahat edelim (!)
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  • ALİME BİLİR KARŞIYAKA İZMİR:
    hiç evlenmemiş ğençlerimize ğenç kız denir sen anne olmuşsun ne kızı kocaman bir kadınsın artık şeyma
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  • KADİRHAN:
    Seni hiç Sevmedim Sevmeyi de düşünmüyorum. Sevilecek Bi Tarafın yok Çünkü Sevimsizin Tekisin. . Ayrıca Seni de Her gün haber niteliğinde burada görmekten sıkıldım. .
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