Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek
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Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi.

Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi. Hem tebrik etmek hem de hamilelik dedikodusunu konuşmak için aradığım Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyledi, "Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten" dedi.

Temmuz ayında İbiza'da nikah masasına oturmayı planladıklarını da söyleyen Şeyma Subaşı, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" diyerek şunları ekledi: "Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hala hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!" Yaz boyunca İbiza'da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami'daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza'da kalacak olan çift, eylül ayında ABD'ye dönerek Miami'deki evlerine "Mrs. and Mr. Saloussi" olarak yerleşecek.

Ayrılık doğru, yeni ilişki yalan

Eski milli basketçi İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişki iddiasıyla gündeme geldi. İddiaları doğrulatmak için aradığım Kutluay, haberden dolayı küplere binmişti! Yemek yazarı İdil Yazar'la birlikte olmadığını, iddiaların yalan olduğunu söyleyen İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'dan ayrıldığını ise doğruladı. Daha önce birçok kez ayrılıp barışan çift, 2 hafta önce ilişkilerine son noktayı koyarak dostça ayrılmayı seçmiş.

Bugün evleniyorlar

Geçtiğimiz sonbahardan beri birlikte olan cemiyetin genç isimleri Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, bugün aile arasında yapılacak bir törenle nikah masasına oturuyor.

Küçük bir davetli topluluğunun huzurunda birbirlerine "evet" diyecek olan çift, pandemi tedbirleri kapsamında aşılı olmayan tüm davetlilerden 48 saat önce PCR testi yaptırmalarını rica etti. Aldığım duyumlara göre nikah töreni de kız evinde, yani Hakan ve Banu Çarmıklı'nın Anadolu Hisarı'ndaki muhteşem yalısının bahçesinde düzenlenecekmiş. Genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum...

Levisto'yu izlemek için Atina'ya gitti

Küçük yaşlardan beri profesyonel olarak binicilik sporuyla ilgilenen ve Türkiye şampiyonaları bulunan cemiyetin ünlü güzellerinden Aslı Sipahi, Longines Nations Cup'ta koşan atı Levisto'yu izlemek için Atina'daydı. İzzet Aboresi'nin katıldığı yarışta heyecanlı dakikalar yaşayan Sipahi, yarıştan arta kalan zamanını dostlarıyla keyif yaparak değerlendirdi.

Kaynak: Hürriyet

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