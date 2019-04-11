Şeyma Subaşı'ndan Burning Man Tepkisi! Trump'a Mesaj Gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, her yıl gerçekleştirilen ve Şeyma Subaşı'nın yakından takip ettiği Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda duvar inşa etmek istediğini açıkladı. Ayrıca Trump, geçtiğimiz aylarda festivali iptal edebileceğini ifade etmişti.

HABER YAPANLARI AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

Şeyma Subaşı, her yıl katıldığı festivalin iptal edileceği haberlerine sosyal medya hesabından Trump'a "Lütfen Burning Man'i iptal etme" mesajıyla paylaşım yaptı. Subaşı, hakkında yapılan haberleri de"Her zaman aptal haberleri yapmak" notuyla ağır bir şekilde eleştirdi.