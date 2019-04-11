Şeyma Subaşı'ndan Burning Man Tepkisi! Trump'a Mesaj Gönderdi
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Burning Man Festivali'ni iptal etmek isteyen Trump'a "Lütfen Burning Man'i iptal etme" mesajıyla seslendi. Subaşı, ayrıca hakkında yapılan haberleri de eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, her yıl gerçekleştirilen ve Şeyma Subaşı'nın yakından takip ettiği Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda duvar inşa etmek istediğini açıkladı. Ayrıca Trump, geçtiğimiz aylarda festivali iptal edebileceğini ifade etmişti.
HABER YAPANLARI AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ
Şeyma Subaşı, her yıl katıldığı festivalin iptal edileceği haberlerine sosyal medya hesabından Trump'a "Lütfen Burning Man'i iptal etme" mesajıyla paylaşım yaptı. Subaşı, hakkında yapılan haberleri de"Her zaman aptal haberleri yapmak" notuyla ağır bir şekilde eleştirdi.
YORUMLAR (25)
-
İnan senden nefret ediyorum artık bunu haber yapmayın ya ne özelliği var ne icadı var vatana ne Hayri var hangi sanatı hangi yeteneği icra ediyor kim bu Şeyma yeter yaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
İyi havasını basması gerekir dünyanın gündemi şeymaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Seymacim söyle su Trampa artik bizim memleketle ugrasmasin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Vay be nerden nereyee para para para .,Rüyasında görse inanmazdı bu hayatı,millet gülmeyi unuttu ,kadın ağzını ayıra ayıra gülüyor .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
İmza: Burning woman Şeyma.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır