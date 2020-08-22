Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
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Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak karın kaslı pozu paylaşan Subaşı, takipçilerinden tam not aldı.

22.08.2020 22:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:31

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya platformu Instagram'ı sık sık kullanmadan edemiyor. Her anını paylaşan Subaşı, tatilden de hiç bıkmıyor. Her daim bikiniyle görülen Subaşı, formuna da dikkat ediyor. Sporsever kimliğiyle tanınan Şeyma Subaşı, son paylaşımında da takipçilerine karın kası şovu yaptı.

ERKEKLERİ BİLE KISKANDIRACAK CİNSTEN

Şeyma'nın karın kaslı pozuna binlerce beğeni gelirken birçok takipçi de yorum yapmadan edemedi. Erkekleri bile kıskandıracak karın kası yapan Şeyma Subaşı, onları sergilemekten geri durmuyor.

PARTİLERKEN POLİS GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de parti veren Şeyma Subaşı, kötü bir son yaşamıştı. Çevre sakinleri, sesten rahatsız olması nedeniyle polisi aramış ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanmıştı.

Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
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