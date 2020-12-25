Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın yeni platformu EXXEN'de yayın yapacağı iddia edildi

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan yeni platformu EXXEN'de sürpriz bir isim daha program yapacak. İddiaya göre; Acun'un eski eşi Şeyma Subaşı, EXXEN için sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yaparak deneyimlerini aktaracak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN çok yakında açılıyor. EXXEN platformunun yayına başlamasına kısa bir süre yeni bir program daha ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN'de Şeyma Subaşı'nın sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yapacağı iddia edildi. Dünya genelinde birçok yerde tatil yapan Subaşı'nın gittiği tatil bölgelerindeki deneyimlerini aktaracağı ve zaman zaman online program yapacağı dedikodusu da var.

ACUN'A OLAN MİNNETTARLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Şeyma Subaşı, daha önce verdiği bir röportajda, "Ayaklarının üzerinde durabilen bu güçlü bir kadınsam sebebi Acun'dur! Ona çok şey borçluyum. Yaşadığım onca kötü şeye rağmen, hiçbir koşulda yıkılmamamı sağlayan Acun Ilıcalı'dır. Hala büyük hayranlık hissediyorum ve her zaman ona teşekkür ediyorum." sözleriyle Acun Ilıcalı'ya olan minnettarlığını dile getirmişti.