Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile evleneceğini açıkladı
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Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile evleneceğini açıkladı

Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile evleneceğini açıkladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Salouissi ile aşk yaşayan ve hamile olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı, evleneceğini açıkladı. Düğün için misafir listesi yaparken paylaşım yapan Subaşı, "Çok heyecanlıyım" dedi. Subaşı evlilik kararıyla Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafakayı da elinin tersiyle itmiş oldu.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi aşkı son sürat devam ediyor. Hatta Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile Haziran'da Dubai'de evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Subaşı, iddiaların ardından evleneceğinin müjdesini verdi.

DÜĞÜN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda Buket Aydın'ın programına konuk olan Şeyma Subaşı, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığı, hatta iki aile arasında küçük bir isteme töreni olduğunu söylemişti. Açıklamasından haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "Düğün için ilk yapılacaklar listesi. Misafir listemizi yapıyoruz. Aman tanrım çok heyecanlıyım" diyerek yakında düğün yapacağının müjdesini verdi.

Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile evleneceğini açıkladı

NAFAKADAN VAZGEÇTİ

15 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kızı Melisa için aylık 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle nikah kıydığı an bu nafakayı bir daha alamayacak.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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