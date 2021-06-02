Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, dünyaevine giriyor. Subaşı, Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü yapımcı Acun Ilcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, daha sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süreden beri Alsaloussi ile beraber olan Subaşı, mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyordu. İlişkileri evliliğe doğru giden ikiliden Alsaloussi'nin çocuk istediği ve Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmişti.

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI

Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" yazdı. Subaşı, bu açıklamayla hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Şeyma Subaşı, son gönderisinde ise Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini paylaştı.