Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı kaç yaşında?

Sosyal medya fenomenlerinden ve magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi görüyor. Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın hayatı, kariyeri de merak konusu. Şeyma Subaşı hakkında merak edilenleri ve bilinenleri sizin için derledik. Peki, Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya fenomenlerinden ve magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi görüyor. Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın hayatı, kariyeri de merak konusu. Şeyma Subaşı hakkında merak edilenleri ve bilinenleri sizin için derledik. Peki, Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990'da Samsun'da doğan Türk sosyal medya fenomeni ve YouTuberdır.

Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı."Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi.

16 yaşından beri çeşitli tasarımcıların moda defilelerine katılan Şeyma Subaşı, 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk defilesini gerçekleştirdi.

2017'de It-Is Ok adında bir aplikasyon çıkardı.

2018 yılının Eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te bulunan Healthyish isimli sağlıklı beslenme temalı kafeyi açtı ve işletmeye başladı. Kafe 2020 Ocak ayında kapandı.

2020 yılında ise Babe isimli giyim markasını kurdu.

Özel Hayatı Hakkında Bilinenler

2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar.

2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi.

2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Subaşı, Ekim 2019'da bir YouTube kanalı açtı ve 162 bin abonesi var.

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa

ŞEYMA SUBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Subaşı 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır.