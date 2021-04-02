Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı hayatı ve biyografisi! Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı hakkında merak edilenler. Şeyma Subaşı hayatı ve biyografisi. Şeyma Subaşı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şeyma Subaşı merak konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı hakkında merak edilen Şeyma Subaşı kimdir, Şeyma Subaşı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1990

Kaç yaşında: 30 yıl yaşında

Nereli: Samsun

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990'da Samsun'da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı. "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi.

16 yaşından beri çeşitli tasarımcıların moda defilelerine katılan Şeyma Subaşı, 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk defilesini gerçekleştirdi.

2017'de It-Is Ok adında bir aplikasyon çıkardı.

2018 yılının Eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te bulunan Healthyish isimli sağlıklı beslenme temalı kafeyi açtı ve işletmeye başladı. Kafe 2020 Ocak ayında kapandı.

2020 yılında ise Babe isimli giyim markasını kurdu.

Özel Hayatı

2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları dünyaya geldi. 2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.