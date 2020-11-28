Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
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Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü

28.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:35

Şeyma Subaşı ve Guido Senia geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı. Instagram hesaplarından birbirleriyle olan fotoğrafları silemeyen ikiliden Gudio Senia, eski aşkı Maria Carla Boscono'ya geri döndü.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitirdi. Subaşı, şimdilerde yurt dışında tatil yaparken eski sevgilisi de yeni bir ilişkiye başladı.

ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ

Gudio Senia, Şeyma Subaşı ile sevgili olduğu dönemde dahi Instagram hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Çiftin birliktelikleri Boscono'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü

ANİ BİR KARARLA AYRILMIŞLARDI

Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşamış ancak ani bir kararla ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Çiftin ayrılık nedeni olarak Guido'nun pandemi dolayısıyla çalışamadığı ve her türlü faturayı Şeyma Subaşı'na ödettiği ileri sürülmüştü. Öte yandan Guido ve Şeyma Instagram hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmedi.

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Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
Guido Senia ve Maria Carla Boscono
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
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