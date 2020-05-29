Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
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Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı

Şeyma Subaşı,sosyal medya hesabından tek celsede boşandığı eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından kızı ve Ilıcalı ile olan fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Hayatımızda olduğun için çok şanslıyım" dedi.

29.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:03

Şimdilerde sevgilisi Guido Senia ile tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından eski eşi Acun Ilıcalı'nın 51. yaşını kutlamayı ihmal etmedi.

"DÜNYANIN EN SEVİMLİ EN BAŞARILI BABASI"

Acun Ilıcalı ile Melisa'nın da olduğu bir kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Şeyma Subaşı, İngilizce olarak yazdığı kutlama mesajında "Benim biricik, bir bebek kadar nazik babam. Dünyanın en sevimli ve en başarılı babası. İyi ki doğdun ve çok daha başarılı olacağın bir yıl diliyorum. Hayatımızda olduğun için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı

ACUN, ŞEYMA'NIN ANNELİĞİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Geçtiğimiz gün Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın anneliğini çok beğendiğini belirterek "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bence mutlu bir evlat yetiştiriyoruz. İkimizinde bu konuda çabası büyük" demişti.

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı

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