Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını paylaştı.

İki yıl önce Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi.& ;





Kaynak: Snob Magazin