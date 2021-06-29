Şeyma Subaşı bir yüzüğün sahte olduğunu anlamaz mı?
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Şeyma Subaşı bir yüzüğün sahte olduğunu anlamaz mı?

Şeyma Subaşı bir yüzüğün sahte olduğunu anlamaz mı?
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Mış'la 'muş'la olmaz bu işler2 ay önce bir yazı yazdım "Bu Meedo enişte bir tek bana mı tekinsiz geliyor?

'Mış'la 'muş'la olmaz bu işler

2 ay önce bir yazı yazdım "Bu Meedo enişte bir tek bana mı tekinsiz geliyor?" diye sordum. Ondan sonra birçok meslektaşım benzer iddiaları yazdı.

Ve şimdi sık sık 'Mısırlı milyarder dolandırıcı çıktı' haberlerini okuyoruz.

Ama hiçbir kanıta dayanmayan yazılar bunlar. Diyorlar ki...

Şeyma'ya alınan yüzük sahteymiş...

Aldığı hediyeler çakmaymış...

O öyleymiş, bu böyleymiş...

Sevgili meslek büyüklerim!

'Mış' ile, 'muş' ile olmaz bu işler.

Yalanlanmak bir meziyet değil yahu.

Sıkılmadınız mı?

Ayrıca sizce Şeyma Subaşı bir yüzüğün sahte olduğunu anlamaz mı? Ben bile anlarım.

Neyse...

Ve tesadüfe bakın ki, bu 'mış'lar, 'muş'lar hep bir kadını yerden yere vurmak için yazılıyor.

Gelin ben size işin doğrusunu kısaca anlatayım...

Şeyma olan bitenden şüpheleniyordu ve kendince bir araştırma içindeydi.

Tam bir oyun döndüğünü fark etmişti ki, Meedo büyük bir hamle yaptı. Evlenme teklif etti Şeyma'ya.

Bu hamle, Şeyma'ya sadece 3-4 gün unutturdu her şeyi.

Ardından tekrar şüpheler başladı.

Aradaki bazı isimler Subaşı'nın önüne kanıt getirdi. O kanıtlardan sonra ilişkileri bitti.

Meedo'nun amacı Şeyma sayesinde Türkiye'de isim yapıp, güven kazanmaktı. Tüm bunları sağlarsa tıpkı başka ülkelerde yaptığı gibi para kazanacaktı.

Olmadı.

Şimdi vakti olanlardan şöyle bir ricam olacak...

 Meedo'nun eski kız arkadaşlarını araştırın.

 Bakın hangi ülkelerde, hangi kritik isimlerle birlikte olmuş Mısırlı bu şahıs.

 Ama sonrasında bunları nasıl gizlemeyi başarmış, onu da araştırın.

Oyunun kurallarını hiç değiştirmemiş Meedo.

Özetle...

Meedo gerçek bir milyarder değil, evet.

 Sırtını başkalarına yaslayıp, başkalarının parasıyla kendine bir krallık kurmaya çalışan biri.

Ama soru bu aşamada şu olmalı:

Kimin parasıyla yapıyor tüm bunları?

Kaynak: Hürriyet

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