Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl'ı sildi! Peki ama neden? Acun Ilıcalı, dün ilk defa Instagram hesabından sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğraf sosyal medyada geniş yankı bulurken, flaş bir gelişme daha yaşandı

Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri nedeniyle bir süredir Dominik'te bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Ilıcalı, dün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncu, bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşlarının bulunduğu fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

ŞEYMA'NIN ABLASI DA BEĞENDİ





Paylaşılan kareye binlerce beğeni gelirken, o isimlerden biri de Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl oldu. Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Açıl'ın beğeni hamlesinden sonra ise şaşkına çeviren bir harekette bulundu. Subaşı, ablasını tek kalemde sildi.





Kübra Açıl kardeşini takibini sürdürürken, Subaşı'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



