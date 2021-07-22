Şeyma'ya kardeş darbesi! Acun'un sevgilisiyle tatilde...

Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Alaçatı'da gezerken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre; Kız kardeşi Kübra Açıl ile Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte gezmesine Şeyma Subaşı'dan henüz bir tepki gelmedi. Bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık görüntülenen çift, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde eski eniştesi Acun Ilıcalı'yı kızının doğum gününe çağıran ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, bu sefer de Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı.

Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi. Gözler Şeyma Subaşı'nın ablasının Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına vereceğe tepkiye çevrildi.

Kaynak: Snob Magazin