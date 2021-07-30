Seyir halindeyken alev alan LPG'li araç çevredekileri korkuttu
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Seyir halindeyken alev alan LPG'li araç çevredekileri korkuttu

Seyir halindeyken alev alan LPG'li araç çevredekileri korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan LPG'li araç patlama paniği yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan LPG'li araç patlama paniği yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır Yeni Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Fiat Doblo marka hafif ticari araç aniden alev topuna döndü. Araçtaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, LPG'li olan araç patlama riskinden dolayı çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Seyir halindeyken alev alan LPG'li araç çevredekileri korkuttu
Seyir halindeyken alev alan LPG'li araç çevredekileri korkuttu
Seyir halindeyken alev alan LPG'li araç çevredekileri korkuttu
Seyir halindeyken alev alan LPG'li araç çevredekileri korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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