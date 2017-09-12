Seyir Halindeki Tır Yandı

Konya'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.



Ankara-Adana karayolunun 100. kilometresinde, Süleyman Güngör yönetimindeki 01 YG 101 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.



Yükselen dumanı fark eden sürücü, aracını yolun ortasında durdurdu.



Kısa sürede büyüyen alevler, tekstil malzemesi yüklü tırın tamamını sardı.



İhbar üzerine Kulu ilçesinden olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Tır, kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle kapanan yol, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı.