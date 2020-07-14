Seyir halindeki otomobil yandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
14.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:18
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adem Kurt idaresindeki 34 RK 7774 plakalı otomobil, Tugay Kavşağı'nda seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü, yol kenarına çektiği otomobilden indi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: AA