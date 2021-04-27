Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Ferizli ilçesi D650 karayolunda seyir halinde iken alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesi D650 karayolunda seyir halinde iken alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Ferizli ilçesi D650 Adapazarı-Karasu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Renault marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlerin kapladığı otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkan yangında büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:45:21. #1.15#

title