Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı Alev topuna dönüşen araçtan geriye demir yığını kaldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yolda seyir halinde olan otomobil bir anda alev alarak, alev topuna dönüştü.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Alev topuna dönüşen araçtan geriye demir yığını kaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yolda seyir halinde olan otomobil bir anda alev alarak, alev topuna dönüştü. Aracın sürücüsü ise can havliyle arabadan kendini dışarı attı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Çevreyolu mevkiindeki Bekri Mustafa Caddesi üzerinde R.K. idaresindeki 34 NTJ 46 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangını fark eden sürücü aracından can havliyle atlayarak, çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

ALEVLER TÜM ARACI SARDI

Araç yangınını görenler kısa sürede itfaiye ekiplerini ararken, bölgeye gelen polis ekipleri, tüm aracı saran yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatarak, çevredeki vatandaşları yanan araçtan uzaklaştırdı.

ARAÇTAKİ YANGIN OTLUK ALANA DA SIÇRADI

O sırada alev alev yanarak gökyüzünü kara dumanlarla kaplayan araçtan üst üste patlama sesleri yaşandı. Tüm aracı saran yangın, etraftaki otluk alana da sıçrayarak ilerlemeye başladı. O sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otluk alana ve alev topuna dönüşen araca müdahale çalışmaları başlattı.

YANAN ARACINI ÇARESİZCE İZLEDİ

Ekiplerin çalışması ile tüm alevler söndürülürken araçtan geriye demir yığınları kaldı. Aracın sürücüsü ise gerisinde sadece demir yığını kalan aracını büyük bir çaresizlikle izledi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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