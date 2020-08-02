Seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi Adana'da 5 yolcusuyla seyir halindeyken yangın çıkan halk otobüsünde hasar oluştu.

Adana'da 5 yolcusuyla seyir halindeyken yangın çıkan halk otobüsünde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Sürücü idaresindeki 01 B 0808 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün motor kısmından, merkez Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi civarında dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden Sürücü, otobüsü yol kenarına çekip içindeki 5 yolcuyu da tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek otobüsü saran yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün yanma anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA