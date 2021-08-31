Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı
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Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı Yangın nedeniyle trafikte kısa süre yoğunluk yaşandı Şişli'de E-5 Ankara istikametine seyir halinde olan bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı

Yangın nedeniyle trafikte kısa süre yoğunluk yaşandı

İSTANBUL - Şişli'de E-5 Ankara istikametine seyir halinde olan bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan motosiklet kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, trafikte kısa süre yoğunluk yaşandı.

Olay saat 10.00 sıralarında E-5 Ankara istikameti Darülaceze mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan motosikleti gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. O sırada olay yerinden geçen polis ekipleri ise durup trafik akışını sağlamaya çalıştı. E-5 üzerinde kısa süre trafik yoğunluğu oluşurken, yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı
Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı
Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı
Seyir halindeki motosiklet E-5'te yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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