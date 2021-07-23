Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki kamyonetin alev alması sonucu araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki kamyonetin alev alması sonucu araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 21.30 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. Sürücü yangını fark edince kamyoneti yol kenarına çekti. Kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyonetin kasasında bulunduğu öğrenilen 6 yaşındaki Cesur Tayyar hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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