Seyir halindeki kamyon yandı
Kırklareli'nde seyir halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.
26.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:16
Kırklareli'nde seyir halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ali Atasoy idaresindeki 39 DU 051 plakalı kamyon, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nın 21. kilometresinde bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Motordan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA