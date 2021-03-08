Seyir halindeki aracın önüne atlayan genç ağır yaralandı
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Seyir halindeki aracın önüne atlayan genç ağır yaralandı

08.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:52
Seyir halindeki aracın önüne atlayan genç ağır yaralandı

Bursa'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve seyir halindeki otomobilin önüne atlayan genç ağır yaralandı.

Bursa'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve seyir halindeki otomobilin önüne atlayan genç ağır yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Eski Mudanya Yolu Caddesi Merinos batçığında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Doğukan Ş., batçığa girerek koşturmaya başladı. Bir süre sonra Nizam K. idaresindeki 16 ABE 339 otomobilin önüne atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Doğukan Ş.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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