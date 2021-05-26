Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil sürücüsü son anda kendini dışarıya atarak yangına müdahale etmek istese de aracını kurtaramadı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil sürücüsü son anda kendini dışarıya atarak yangına müdahale etmek istese de aracını kurtaramadı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Erenler ilçesi D-650 karayolunun bağlantı yolu Topça Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AYB 19 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Durumu fark ederek aracı durduran ve aşağıya inen sürücü, alev topuna dönen araca müdahale etmek istedi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahale sürücü tarafından yangın tüpleri ile yapılsa da yangın söndürülemedi. Bölgeye gelen itfaiye erlerince araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanın olmadığı olayda otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın alev topuna döndüğü anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın esnasında bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı