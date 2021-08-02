Seyidoğlu Gıda, yeni yatırımlarına devam ediyor

İstanbul Hadımköy'deki yeni fabrikasını devreye sokan firma büyüme planları kapsamında Bursa'da bir tahin üretim tesisini satın aldı.

Yeni Tesiste modernizasyon ve altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "Satın alma ve teknoloji yatırımıyla birlikte Bursa tesisimize toplamda 5 milyon TL yatırım planladık. Bu tesis özellikle tahin işleme ve yarı mamül alanında genel operasyonumuza destek verecek. Yatırımla birlikte toplamda 50 kişiye de istihdam sağlayacağız" dedi.

Seyidoğlu Gıda büyüme ve yatırım hamlelerine ara vermeden devam ediyor. 2021 yılı başında İstanbul Hadımköy'deki yeni fabrikasını devreye sokan firma şirket satın almalarıyla büyüme hamlesini sürdürüyor. Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren 2 bin metrekarelik tahin işleme tesisini satın alan firma, tesiste modernizasyon çalışmalarına başladı. Son dönemde tahin ürünlerine ilginin hem yurtiçinde hem de global pazarda arttığını ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Seyidoğlu Gıda olarak Sultanbacı Markasının ardından bu ikinci satın almamız oldu. Halihazırda tahin işlemesi yapan üretim tesisi ile 16 Bin metrekare olan üretim alanımızı 18 bin metrekareye ve 30 ton olan günlük üretim kapasitesini 35 tona çıkaracağız. Büyüme ve global bir marka olma yolunda yeni satın almalara devam edeceğiz. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışı pazarlarda üretim tesisi kurma ve satın alma görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Kuzey Afrika ve Avrupa kıtası, yatırımlarımızda öncelikli pazarlar olacak" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA SAĞLIKLI GIDALAR ÜRETECEĞİZ

Yeni tesislerinde çocuklara dönük üretimin öncelikli olacağını ifade eden Göksu, "Rafadan Tayfa başta olmak üzere pek çok çizgi film karakteriyle lisans sözleşmeleri imzaladık. Çocuklara tahin pekmez gibi geleneksel lezzetlerimizi sevdirmek için önemli yatırımlar yapıyoruz. Ambalajından içeriğine kadar tamamen yeni tariflerden oluşan 30 ürün çeşidinin üretimine başladık. Özellikle pandemi ile birlikte vücut direncini artıran tahin pekmez ürünlerine aşırı bir talep oluştu. Sıcak yaz aylarına özel daha düşük kalorili ve gençlerin seveceği 5 yeni yaz helvası ürettik. Karışık meyveli, Cevizli, kuru incirli, bademli ve fındıklı içerikleriyle üretilen yaz helvaları tatlı severlerin beğenisine sunuldu. Bu çalışmalarımızla gençlere ve çocuklara helva ve tahin ürünlerini sevdirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler