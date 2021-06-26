Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

ADANA'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

ADANA'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesindeki Girne Köprüsü'nün altından geçen Seyhan Nehri'nde bugün saat 13.30 sıralarında suyun yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye su altı polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen dalgıç polisler, 30 yaşlarındaki erkeğin, öldüğünü belirledi. Polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik