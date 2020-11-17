Seyhan'da aşevinin kapasitesi arttırılıyor
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Seyhan'da aşevinin kapasitesi arttırılıyor

17.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:27
Seyhan'da aşevinin kapasitesi arttırılıyor

Seyhan Belediyesi, Hanedan Mahallesi'nde günde 5 bin porsiyon yemek üretebilecek mutfak kurulması için çalışma başlattı.

Seyhan Belediyesi, Hanedan Mahallesi'nde günde 5 bin porsiyon yemek üretebilecek mutfak kurulması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin Fatih ile Bey Mahallesi Şehit Fatih Yeniay aşevlerinden faydalandığı belirtildi.

İsteneyenlerin burada yemeklerini yediği ya da evlerine götürebildiğinin ifade edildiği açıklamada, Kocavezir ve Fevzipaşa mahallelerinde de muhtarlık önünden ihtiyaç sahiplerine günde 300 porsiyon yemek dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yardımlaşma anlayışıyla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Seyhan'da kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Akay, "Bu amaçla başlattığımız aşevi hizmetini geliştiriyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz şu an 2 aşevinde yemeklerini yiyebilmektedir. Ayrıca Kocavezir'de kurduğumuz sofrada kimsesizler de sıcak yemek ikramımızdan faydalanıyor. Dört değişik alanda kurulan dağıtım merkezine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar aldıkları yemekleriyle çocuklarının karnını doyuruyor. Aşevi hizmetimizde gördük ki talep yüksek. Bu kapsamda 5 bin kişilik yemek çıkarabilecek büyük bir mutfağı Seyhan'a kazandırmak için çalışmalara başladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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