Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın mahalle ziyaretleri

10.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:32

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 5 mahalleyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan toplantılarla muhtarların talep ve öncelikleri alınarak 2020 hizmet yılı planlaması yapılan Seyhan Belediyesi'nde Başkan Akay, Karayusuflu Mahallesi ile eski Küçükdikili Belediyesi yerine kurulan Kavaklı, Söğütlü, Koza ve Mekan mahallelerinde halkla buluştu, mahallelerde yapımı süren belediye hizmetlerini denetledi.

Akay, mahallelerde halkın, kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle zarar gören yolların yapılması talebine karışılık çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akay, "Sel nedeniyle sadece Seyhan değil tüm ilçelerde yollar zarar gördü. Asfalt serme işleminin sağlıklı olabilmesi için zeminin kuru ve sıcaklığın sıfırın üstünde 5 derecenin üzerine çıktığında yapılması gerekiyor. Her türlü hazırlığımızı tamamlandık. Sıcaklıkların biraz daha artmasıyla asfalt serme hamlesini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA