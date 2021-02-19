Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
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Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar

19.02.2021 08:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:13
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar

Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılarADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. 3 balıkçı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tekneye çıkardıkları balığı bir otele 1000 TL'ye sattı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde önceki gün tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan balıkçılar Faruk Aydın, Ferdi Kan ve Ahmet Dalgıç'ın ağlarına büyük bir balık takıldı. Balıkçılar, 2 saat uğraşıp, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Ağlarına takılan balığın, 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı olduğunu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.

'ANLATILMAZ, YAŞANACAK BİR OLAYDI'

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı en büyük balığı tuttuğunu kaydeden balıkçılardan Ferdi Kan, Nasıl olduğuna çok şaşırdık, uzun uğraşlar sonucu tekneye aldık. Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı. Bir otele 1000 TL karşılığında sattık dedi.

Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

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