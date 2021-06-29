Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!

Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Şeyh Said, tarihte oldukça önemli isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kendi adıyla anılan ayaklanmanın başında bulunan Şeyh Said'in hayatı merak ediliyor. Peki, Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!

Tarihte adı sıkça duyulan isimlerden biri olan Şeyh Said son günlerde en çok aratılan konular arasında. Önemli tarihi olayların içinde bulunan Şeyh Sayid, Kendi adıyla anılan ayaklanmanın lideri olarak da biliniyor. Laik düzen ve Cumhuriyet'in ilanına karşı çıkmış isim olan Şeyh Sayid' in hayatı merak ediliyor. Peki, Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde!

ŞEYH SAİD KİMDİR?

Şeyh Sayid, 1865 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Seyyid bir aileye mensup, Zazaların içinde ikamet eden Nakşibendi şeyhidir.

ŞEYH SAİD HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Şeyh Sayid'in babasının adı Şeyh Mahmud Fevzi, annesi ise Gulê Hanım'dır. Palu, Elâzığ, Diyarbakır ve Muş'ta eğitim gördükten sonra, babasının vefatı üzerine Nakşibendi Tarikatı postnişini (lideri) olmuştur. Babası Şeyh Mahmud Fevzi'nin Palu'dan Hınıs'a göç etmesiyle oraya yerleşmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Rus İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilerlemesinden dolayı Piran'a taşınmak zorunda kalmış ve savaştan sonra Hınıs Kolhisar'a yerleşmiştir.

Aile geçmişi

Şeyh Said, Muhammed'in neslinden olup seyyiddir. Şeyh Said'in dedesi Palulu Şeyh Ali Sebdi'dir. Şeyh Ali Sebdi'nin beş oğlu vardır: Şeyh Muhammed Nesih, Şeyh Mahmud Fevzi (Şeyh Said'in babası), Şeyh Hasan Naki, Şeyh Hüseyin Zeki ve Şeyh İbrahim (Kudo Efendi). Şeyh Mahmud Fevzi'nin de yedi oğlu vardır: Şeyh Said, Şeyh Bahaeddin, Şeyh Diyaeddin, Şeyh Necmeddin, Şeyh Tahir, Şeyh Mehdi ve Şeyh Abdurrahim.

Şeyh Said'in beşi kız, beşi erkek olmak üzere on çocuğu olmuştur. Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza Efendi'nin oğlu Mehmet Fuat Fırat, 1973'te Erzurum bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Günümüzde Şeyh Said ailesinin temsilcisi Şeyh Said'in torunu Abdulilah Fırat'tır.

Şeyh Said, dedesi Şeyh Ali Septi'nin halifelerinden Şeyh Ahmed-i Çani'nin kızı Amine Hanım ile evlenmiştir. Amine Hanım, aile Rus Harbinden dolayı Hınıs'tan Piran'a göç ettiği zaman rahatsızlanmış ve ölmüştür. Hanımı vefat ettikten sonra Şeyh Said, Kürt Miralayı Hamidiye Alaylarının liderlerinden Cibranlı Halit Bey'in kız kardeşi Fatma Hanım ile evlenmiştir. Yine Halit Bey'in kardeşi olan Güllü Hanım da, Binbaşı Kasım (Ataç) ile evliydi. Şeyh Şaid'i ayaklanmanın bastırılması ardından ele veren, Binbaşı Kasım'dır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Mert Müldür Şenol Güneş Burak Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:10:24. #1.16#

title