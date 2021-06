Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!

Şeyh Said, tarihte oldukça önemli isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kendi adıyla anılan ayaklanmanın başında bulunan Şeyh Said'in hayatı merak ediliyor. Peki, Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!