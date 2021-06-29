Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!

Şeyh Said, tarihte oldukça önemli isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kendi adıyla anılan ayaklanmanın başında bulunan Şeyh Said'in hayatı merak ediliyor. Peki, Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi!

Tarihte adı sıkça duyulan isimlerden biri olan Şeyh Said son günlerde en çok aratılan konular arasında. Önemli tarihi olayların içinde bulunan Şeyh Sayid, Kendi adıyla anılan ayaklanmanın lideri olarak da biliniyor. Laik düzen ve Cumhuriyet'in ilanına karşı çıkmış isim olan Şeyh Sayid' in hayatı merak ediliyor. Peki, Şeyh Said kimdir? Şeyh Said hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde!

ŞEYH SAİD KİMDİR?

Şeyh Sayid, 1865 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Seyyid bir aileye mensup, Zazaların içinde ikamet eden Nakşibendi şeyhidir.

ŞEYH SAİD HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Şeyh Sayid'in babasının adı Şeyh Mahmud Fevzi, annesi ise Gulê Hanım'dır. Palu, Elâzığ, Diyarbakır ve Muş'ta eğitim gördükten sonra, babasının vefatı üzerine Nakşibendi Tarikatı postnişini (lideri) olmuştur. Babası Şeyh Mahmud Fevzi'nin Palu'dan Hınıs'a göç etmesiyle oraya yerleşmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Rus İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilerlemesinden dolayı Piran'a taşınmak zorunda kalmış ve savaştan sonra Hınıs Kolhisar'a yerleşmiştir.

Aile geçmişi

Şeyh Said, Muhammed'in neslinden olup seyyiddir. Şeyh Said'in dedesi Palulu Şeyh Ali Sebdi'dir. Şeyh Ali Sebdi'nin beş oğlu vardır: Şeyh Muhammed Nesih, Şeyh Mahmud Fevzi (Şeyh Said'in babası), Şeyh Hasan Naki, Şeyh Hüseyin Zeki ve Şeyh İbrahim (Kudo Efendi). Şeyh Mahmud Fevzi'nin de yedi oğlu vardır: Şeyh Said, Şeyh Bahaeddin, Şeyh Diyaeddin, Şeyh Necmeddin, Şeyh Tahir, Şeyh Mehdi ve Şeyh Abdurrahim.

Şeyh Said'in beşi kız, beşi erkek olmak üzere on çocuğu olmuştur. Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza Efendi'nin oğlu Mehmet Fuat Fırat, 1973'te Erzurum bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Günümüzde Şeyh Said ailesinin temsilcisi Şeyh Said'in torunu Abdulilah Fırat'tır.

Şeyh Said, dedesi Şeyh Ali Septi'nin halifelerinden Şeyh Ahmed-i Çani'nin kızı Amine Hanım ile evlenmiştir. Amine Hanım, aile Rus Harbinden dolayı Hınıs'tan Piran'a göç ettiği zaman rahatsızlanmış ve ölmüştür. Hanımı vefat ettikten sonra Şeyh Said, Kürt Miralayı Hamidiye Alaylarının liderlerinden Cibranlı Halit Bey'in kız kardeşi Fatma Hanım ile evlenmiştir. Yine Halit Bey'in kardeşi olan Güllü Hanım da, Binbaşı Kasım (Ataç) ile evliydi. Şeyh Şaid'i ayaklanmanın bastırılması ardından ele veren, Binbaşı Kasım'dır.