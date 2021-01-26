Şeyh Hamdullah'ın eser verdiği Sultan II. Bayezid Dönemi uluslararası bir konuşmayla anılacak
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Şeyh Hamdullah'ın eser verdiği Sultan II. Bayezid Dönemi uluslararası bir konuşmayla anılacak

26.01.2021 13:50 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:54
Şeyh Hamdullah'ın eser verdiği Sultan II. Bayezid Dönemi uluslararası bir konuşmayla anılacak

Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü profesörlerinden Cemal Kafadar, "Ölümünün 500'üncü Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi kapsamında çevrim içi bir konuşma gerçekleştirecek.

Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü profesörlerinden Cemal Kafadar, "Ölümünün 500'üncü Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi kapsamında çevrim içi bir konuşma gerçekleştirecek. Konuşmada, Sultan II. Bayezid Dönemine odaklanılacak.

Sakıp Sabancı Müzesi ve Columbia University Sakıp Sabancı Center for Turkish Studies Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Harvard Üniversitesi Vehbi Koç Türkiye Etütleri Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Cemal Kafadar "Rıza, İmar, Fetih: II. Bayezid'in İmkanları ve Tercihleri" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Sakıp Sabancı Müzesi ve Columbia University Sakıp Sabancı Center for Turkish Studies tarafından canlı yayınlanacak konuşmada, Osmanlı hat ekolünün öncüsü Şeyh Hamdullah'ın hamisi Sultan II. Bayezid'e odaklanılacağı ve Prof. Dr. Kafadar'ın, II. Bayezid'in hükümdarlık yıllarına (h. 1481-1512) yepyeni bir bakış açısı getireceği belirtildi.

Etkinlik ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sultanı, babası ve oğlunun gölgesinden sıyırarak yeniden değerlendirmeyi, Amasya'nın o çağdaki rolünü "Bursa-Edirne-İstanbul" üçlemesinden bağımsız bir yaklaşımla irdelemeyi ve Çaldıran Savaşı'na odaklanmayan bir bakış açısıyla, 15. yüzyıl sonu ila 16. yüzyılın başları üzerine düşünmeyi amaçlayan Prof. Dr. Cemal Kafadar'ın konuşmasında, II. Bayezid'in geleceğe dair görüşleri anlatılacak. Bunun yanında kültür hamiliği ve saray kütüphanesi de ele alınacak. 29 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye'de 18.30'da, New York'ta ise yerel saatle 10.30'da başlayacak konuşma İngilizce olacak ve eş zamanlı Türkçe çeviri seçeneğiyle yayınlanacak. Etkinliğe ücretsiz katılmak isteyenler Sakıp Sabancı Müzesi web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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