Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşanması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı.
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşanması
KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı. Olaya İsrail güçleri müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh