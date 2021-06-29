Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik
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Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşanması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşanması

KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı. Olaya İsrail güçleri müdahale etti.

Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik
Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik
Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik
Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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