Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor" (2)
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Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor" (2)

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: 'İsrail bizi susturmak istiyor' (2)
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: 'İsrail bizi susturmak istiyor' (2)
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: 'İsrail bizi susturmak istiyor' (2)
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: 'İsrail bizi susturmak istiyor' (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor" (2) - Haberler
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