Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor" (2)
İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh